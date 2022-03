Emiliano Sala: braço de ferro entre Cardiff e Nantes chega ao TAS

Uma foto de Emiliano Sala com a camisola do Nantes

Em causa está o montante que o clube britânico terá de pagar pela transferência de Emiliano Sala, jogador falecido na viagem de avião entre Nantes e Cardiff no dia 21 de janeiro de 2019

Nesta quinta e sexta-feira, o Cardiff e o Nantes marcam presença no Tribunal Arbitral do Desporto, estando em questão a transferência de Emiliano Sala, avançado que estava na iminência de se transferir dos franceses para os galeses, mas que faleceu num desastre aéreo no Canal da Mancha. Ambos os clubes clubes estão numa disputa relativamente ao pagamento da transferência por parte do Cardiff.

A equipa que atualmente milita no segundo escalão do futebol inglês, afirma que não deve pagar a totalidade da transferência do avançado argentino visto que este ainda não fazia oficialmente parte do clube. Em setembro de 2019 a FIFA determinou que o Cardiff teria de pagar a totalidade da transferência ao Nantes, e caso não o fizesse, teria de enfrentar um embargo de transferências.