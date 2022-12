Treinador do Aston Villa sobre Emiliano Martínez: "Quando voltar vamos conversar"

Unai Emery, treinador do argentino no Aston Villa, não quis classificar a forma de celebrar do guarda-redes

Unai Emery, treinador de "Dibu" Martínez no Aston Villa, não terá gostado da forma de celebrar do guarda-redes da Argentina e lançou o aviso: "Quando voltar vamos conversar."

Em conferência de Imprensa, a dias da partida contra o Liverpool, o técnico espanhol mostrou-se orgulhoso com as performances do recém-consagrado campeão do Mundo pela Argentina e melhor guarda-redes do Mundial do Catar, mas também um pouco desgostoso com o seu comportamento provocatório e às vezes ofensivo, que tem feito com que seja amado no seu país e odiado fora dele.

"Quando tens grandes emoções é difícil de controlar. Vou falar com ele na próxima semana sobre algumas celebrações. Respeito que está com a sua seleção. Quando esteja connosco, sob a nossa responsabilidade, poderemos falar com ele. Para mim, como treinador, já estivemos juntos no Arsenal e conhecemo-nos bem... Estou muito feliz por trabalhar com ele", comentou.

"Estamos muito orgulhosos dele. Cada adepto do Aston Villa deve estar orgulhoso. Voltará na próxima semana, agora tem de descansar depois de muitas emoções e um trabalho duro", completou.