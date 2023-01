"Emiliano Martínez? Teve atitudes com as quais não deve ficar contente..."

Emiliano Martínez provoca franceses após conquista do Mundial

Scaloni falou sobre a sua vida após a conquista do Mundial'2022 pela Argentina, revelando que não descarta assumir no futuro o comando da Espanha. Reagiu ainda às polémicas celebrações de Emiliano Martínez depois do torneio.

Lionel Scaloni, selecionador que levou a Argentina à conquista do Mundial'2022, revelou esta terça-feira como tem corrido a sua vida desde que levantou o troféu, em dezembro do ano passado.

"Sair e andar tranquilo pela rua já não é tão fácil, inclusive em Maiorca. Muito mudou na minha vida. Se para um espanhol ou um italiano é assim, nem falo como argentino. Mas é o que mais te enche de orgulho. Depois do Mundial, as pessoas passam pela minha terra, Pujato, e dizem: 'Vamos ver se Scaloni está'. Há pessoas que vêm da discoteca e param para cantar uma canção junto à casa dos meus pais. Alguns ficam a dormir lá até que eu saia de casa no dia seguinte", revelou ao programa "El Partidazo de la COPE".

Scaloni abordou também a sua continuidade ao leme da seleção albiceleste, explicando que vai negociar com o presidente da respetiva Federação nos próximos dias. Quanto à possibilidade de assumir outro país no futuro, o técnico não fechou a porta à Espanha.

Leia também Não Profissional "Devido a um mal-entendido no Facebook afastaram-me do Paços" Gonçalo Teixeira passou pela formação do Paços e era visto como uma jovem promessa. O presidente Paulo Meneses não gostou de umas publicações que uns colegas do avançado fizeram na sua conta e deixou o clube.

"Por que não? A Espanha deu-me muito e é a minha segunda casa. Tratam-me incrivelmente bem e sinto que faço parte deste país. Ainda assim, acredito que a Espanha faz bem em ter um selecionador espanhol. De La Fuente deu-me aulas no curso de treinador, é um grande tipo", elogiou.

Em jeito de conclusão, Scaloni deu o seu parecer quanto as polémicas celebrações de Emiliano Martínez após a conquista do Mundial'2022, admitindo que algumas não foram felizes, mas encheu o guarda-redes de elogios.

"Há atitudes com as quais Dibu Martínez não deve ficar contente, mas é um rapaz espetacular. É um bebé e é incrível o bom rapaz que é, têm de o conhecer. Foi uma das descobertas que nos trouxe uma alegria enorme. Tem uma personalidade que deu muito ao grupo", concluiu.