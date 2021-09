Emiliano Martínez e o polémico Brasil-Argentina: "É algo que nunca se viu no futebol"

Guardião foi um dos quatro visados pelas autoridades brasileiras

Um duelo entre as duas melhores seleções da América do Sul que promete ser recordado durante as próximas décadas. Depois da polémica com a suspensão da partida, Emiliano Martínez, um dos quatro visados pelas autoridades canarinhas, teceu as primeiras declarações sobre o caso.

"O que aconteceu... não compreendemos. É algo que nunca se viu no futebol. É uma vergonha a nível sul-americano. Nunca será compreendido se um jogo tão grande a nível mundial for cancelado por causa destas coisas. Preparámo-nos três dias no Brasil para nos prepararmos para o jogo começar e depois acaba por ser cancelado. É uma sensação amarga. Tínhamos tudo para ganhar e por causa de questões políticas foi cancelado e tivemos de voltar", anunciou o guardião do Aston Villa.

Martínez, um dos quatro envolvidos na polémica, juntamente com Romero, Buendía e Lo Celso, explicou o porquê de ter viajado e de ter escolhido jogar pela Seleção, contra as indicações da Premier League.

"Não percebemos nada. Havia rumores que diziam que os jogadores da Premier League não podiam jogar, mas podiam ter-nos dito quando chegámos ao Brasil e não teria havido tanto alvoroço. Foi simples, obviamente foi uma pena porque íamos ganhar, estávamos confiantes, a equipa estava bem. Nós os quatro de Inglaterra decidimos ir por amor à camisola. Apesar da Premier League não querer, decidimos viajar de qualquer forma. Depois de ganhar a Copa América, todos queriam estar no grupo. É uma coisa bonita. Assumimos as consequências", explicou.