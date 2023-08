Emiliano Martínez e a "lei anti-Dibu": "Adorei, mas fizeram-na tarde"

Guarda-redes da Argentina comentou a nova regra que impede que se distraia o adversário nos penáltis

Emiliano "Dibu" Martínez foi um dos heróis da Argentina no Mundial do Catar, sobretudo pelos penáltis que defendeu, sempre com picardias e provocações para desestabilizar o adversário.

Entretanto a FIFA criou uma lei que impede que os guarda-redes distraiam os marcadores de penáltis, denominada nos media como "lei anti-Dibu". Agora, o guarda-redes argentino reagiu com ironia, ao seu estilo.

"Adorei a lei 'anti-Dibu'. Sempre procuram alguma desculpa para que o que remata marque golo. Hoje é-me indiferente, já somos campeões de tudo. Fizeram-na tarde", atirou em conversa com Andy Kusnetzoff no Urbana Play. "É-me indiferente. Defendi o que tinha que defender", prosseguiu o guardião que na final do Mundial defendeu um penálti de Coman, da França.