Emery terá recusado o Newcastle, mas o Villarreal até já tinha um substituto na mira

Imprensa espanhola adianta que Ernesto Valverde era o candidato principal.

O jornal inglês "Mirror" escreveu, esta quinta-feira, que o Newcastle quis incluis uma cláusula no contrato de Unai Emery que daria direito ao clube de rescindir com o treinador caso os magpies fossem despromovidos esta época. O espanhol não terá concordado com esta alínea e, segundo a publicação, recusou o convite, permanecendo deste modo no comando do Villarreal.

Ora, em Espanha asseguram que o clube vencedor da Liga Europa na última época tinha até um substituto já na mira para render Emery. De acordo com o diário "Sport", Ernesto Valverde era o favorito número um a ocupar o posto de treinador.

Valverde, 57 anos, está livre desde que deixou o Barcelona em 2019/20. Regista ainda passagens por clubes como Atlético de Bilbau, Olympiacos, Valência e Espanhol, sendo ainda de assinalar uma passagem pelo Villarreal em 2019/10.