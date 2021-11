Emery e o Newcastle: Villarreal reage e em Espanha revelam o preço

Treinador espanhol foi apontado ao novo-rico do futebol inglês.

Unai Emery foi apontado como das fortes possibilidades para assumir o comando técnico do Newcastle, mas o Villarreal garante que não recebeu qualquer contacto nesse sentido. Uma fonte do clube espanhol contactada pelo jornal "As" assegurou que "não há nenhuma informação que indique a saída do treinador."

Segundo a mesma publicação espanhola, a cláusula para libertar o treinador é de seis milhões de euros.

Com 49 anos, Emery tem um currículo que impõe respeito, ou não tivesse ganho quatro edições da Liga Europa, a última delas em 2020/21, precisamente ao serviço do "submarino amarelo". Em Inglaterra já orientou o Arsenal, registando ainda passagens por PSG, Sevilha, Spartak de Moscovo, Valência, Almería e Lorca Deportiva.