Emery despede-se do Villarreal: "Foi a minha casa nos últimos anos, não o meu clube"

O técnico deixou o Submarino Amarelo e vai assumir o comando técnico do Aston Villa a partir de 1 de novembro.

Unai Emery vai regressar a Inglaterra no dia 1 de novembro, data em que irá assumir o comando técnico do Aston Villa, atual 14.º classificado da Premier League. Os villans pagaram a sua cláusula de rescisão no Villarreal, no valor de seis milhões de euros.

O anúncio oficial chegou na segunda-feira e o treinador espanhol aproveitou para se despedir do Submarino Amarelo, que deixa na sétima posição da LaLiga e com a qualificação para os oitavos de final da Conference League garantida.

Através de uma carta aberta aos adeptos, Emery fala do Villarreal como um "projeto admirável", mostrando orgulho por ter conseguido "êxitos" num clube que apelidou de "casa" nos últimos dois anos e meio e lembrando que, independentemente dos resultados, sempre se sentiu apoiado.

