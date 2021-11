Emery agradece ao Newcastle, mas diz-se comprometido com o Villarreal

O treinador espanhol se notabilizou com conquistas europeias consecutivas ao serviço do Sevilha.

O treinador espanhol Unai Emery agradeceu esta quarta-feira o alegado interesse dos ingleses do Newcastle, veiculado pela imprensa britânica, mas manifestou-se comprometido com o atual clube, o Villarreal, da Liga espanhola de futebol.

"Por muito ruído que tenha havido noutro país, dentro do clube houve transparência e lealdade para com a família Roig [dona do Villarreal] e com o plantel, o que para mim é o mais importante. É a minha casa e estou comprometido a 100%", disse o técnico, nas suas redes sociais.

Emery, 50 anos, tem sido referido por alguma comunicação social britânica como o preferido dos novos e multimilionários donos sauditas do Newcastle para ocupar o cargo de treinador dos magpies.

O treinador espanhol, que se notabilizou com conquistas europeias consecutivas ao serviço do Sevilha, já teve uma experiência na Liga inglesa de futebol, no banco de suplentes do Arsenal (2018/19).