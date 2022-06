Emerson recorda tentativa de assalto em São Paulo: "Esteve prestes a disparar contra mim"

Emerson, jogador do Tottenham

Incidente ocorreu em 3 de junho, na cidade brasileira. Assaltante foi detido e jogador formalizou queixa

De férias no Brasil após o fim da temporada em Inglaterra, e logo depois de sair de uma festa em São Paulo, Emerson Royal temeu seriamente pela própria vida. O lateral do Tottenham sofreu uma tentativa de assalto e só um rasgo de grande valentia, complementado com a ação de um polícia, evitou que tivesse um desfecho trágico.

"Aproximei-me do ladrão e disse-lhe: 'acalme-se, acalme-se, dou-lhe tudo o que quiser'. Quando fiz isso, vi o seu olhar maligno. Ele não queria apenas bens. Afastou-se e apontou a sua arma para me alvejar. Quando está prestes a disparar contra mim, empurro-o, acerto na arma e ele dispara para o ar. Foi nesse momento que perdeu o equilíbrio e o polícia disparou contra ele", contou o jogador brasileiro, à "Sport TV".

O assaltante, segundo o "GloboEsporte", foi detido e levado para um hospital, enquanto Emerson formalizou uma queixa na polícia sobre o sucedido em 3 de junho. "Foi um momento que me poderia ter custado a vida, mas que me serviu de lição para ter mais cuidado em várias situações particulares", notou o lateral de 23 anos de idade.

Antes da tentativa de assalto a Emerson, o assaltante, segundo o jogador do Tottenham, "disparou 17 vezes em diversas direções", numa praça de São Paulo na qual estavam "cerca de 15 pessoas", contudo "sem atingir ninguém" presente no local.