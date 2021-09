Emerson e a saída abrupta para o Tottenham: "A forma como o Barcelona conduziu a situação doeu-me"

Lateral canarinho tornou-se reforço do emblema de Camp Nou até 2024, vestiu até a camisola culé oficialmente e, já no 'deadline' do mercado, foi despachado para Londres

Inicialmente contratado pelo Barcelona no último defeso, Emerson Royal durou só dois meses e três jogos oficiais no clube, tendo sido, entretanto, vendido ao Tottenham, algo que fez o lateral sentir mágoa e, inclusive, criticar a gestão e a conduta catalã.

"A forma como o Barcelona conduziu a situação doeu-me. Havia outras formas de acertarmos as coisas", começou por afirmar o brasileiro, revelando que foi forçado a abandonar Camp Nou."Diziam que eu tinha que ir, sim ou sim. Olhando para trás, vejo que eles me compraram para me vender logo a seguir", lamentou o jogador.

Em entrevista à Marca, divulgada esta sexta-feira, Emerson também recordou o momento em que, após jogar como titular pelo Barcelona, sentiu estranheza por ver o próprio nome envolvido em negociações entre os culé e o Tottenham.

"Pensa que o clube queria que ficasse. Comecei a ver coisas a serem divulgadas após ter jogado a titular, que o Tottenham falara com o Barcelona, que estava tudo certo. Não entendia nada do que se estava a passar. Depois falaram comigo e percebi que me queriam vender. Expulsaram-me do clube com palavras bonitas", referiu o lateral.

Emerson, confrontado com a intenção de dispensa, não colocou entrave à saída do plantel às ordens de Koeman, ainda que se pudesse recusar dado o contrato assinado (válido até 2024), pois o mais importante era estar onde se sentia desejado.

"Tenho ambição de jogar. Sei que era um atleta com contrato e poderia dizer que ficaria, mas sou uma pessoa que quer ser feliz. Não quero ficar num lugar que não me queiram. Então decidi ir embora. Disse que não ficaria ali triste", completou o lateral.

Vendido por 25 milhões de euros ao Tottenham, num negócio oficializado em 31 de agosto passado, Emerson, de 22 anos, trabalha agora sob as ordens do treinador português Nuno Espírito Santo e será concorrente de Reguilón até 2026.