Emerson desmente o pai sobre saída do Tottenham: "Nunca falei com ele sobre isso"

O lateral perdeu espaço com a chegada de Pedro Porro

O pai de Emerson Royal apontou a saída do lateral do Tottenham, mas o filho já reagiu, desmentindo o próprio pai.

"Queremos isso, acreditamos que é hora de ele dar um salto maior e ir para uma equipa que luta por títulos. Um gigante. Acho que ele se encaixa no Real Madrid", disse há dias Emerson Zulu, pai do defesa do Tottenham, ao "Charla Podcast".

Após curta passagem pelo Barcelona, Emerson chegou ao Tottenham em 2021. Soma 73 jogos pelos ingleses. Com a chegada de Porro, ex-Sporting, perdeu espaço na equipa.

"Embora ele [o pai, Emerson Zulu] tenha direito à sua própria opinião, nunca conversei com ele sobre isso e sempre deixei claro que estou feliz no Tottenham. Como atleta profissional, tenho orgulho de representar a equipa que acreditou em mim e me deu a oportunidade de mostrar as minhas habilidades", afirmou o internacional brasileiro através de um comunicado.