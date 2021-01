Embolo foi a uma festa e acaba multado em 200 mil euros

Embora o montante da multa não tenha sido divulgado, os media alemães falam de 200 mil euros.

O Borussia M'Gladbach anunciou esta terça-feira que Embolo foi multado de forma exemplar por ter violado as regras sanitárias impostas aos futebolistas.

O director desportivo do clube da Bundesliga, Max Eberl, que criticou a atitude "negligente e culpável" do avançado suíço após a 16ª jornada da Bundesliga. "Terá de pagar uma multa que o atingirá com força", explicou.

Segundo a polícia de Essen, Embolo esteve numa festa ilegal após o jogo do M'Gladbach contra Estugarda, não respeitando as regras sanitárias em vigor na Alemanha.

O jogador negou formalmente esse facto, explicando na sua conta no Instagram que só tinha jantado com um amigo e que se arrependia, tendo em conta "as circunstâncias atuais".

