Embaixada do Barém confirma conversações para a compra do Milan

Eventual aquisição por parte de fundo do país dotará as finanças do clube, líder na luta pelo scudetto desta época, com 300 milhões euros destinados à compra de jogadores

A informação fora avançada, há poucas horas, pelo jornal "Gazzetta dello Sport" e confirmada, agora, pela embaixada do Barém no Reino Unido: o Investcorp, fundo baremita de investimento está a negociar a aquisição do colosso italiano Milan.

"[O] Investcorp entrou em conversações exclusivas para comprar o clube italiano da Serie A AC Milan por 930 milhões de euros (1,1 mil milhões de dólares)", lê-se na página da Embaixada do Barém no Reino Unido na rede social Twitter.

O Investcorp, fundado em 1982 e que "gere mais de 42 mil milhões de dólares em ativos espalhados mundialmente", está, segundo a "Gazzetta dello Sport", muito interessado na compra do clube, sob posse da Elliott Management, que terá de responder em duas semanas.

A eventual aquisição por parte deste fundo árabe, refere o jornal italiano, dotará as finanças do Milan, atualmente na liderança pela luta pelo scudetto, com 300 milhões euros destinados à compra de futebolistas na temporada de 2022/23.

Vários meios de Itália apontaram, entretanto, Sven Botman, do Lille, Divock Origi, do Liverpool, Marco Asensio, do Real Madrid, Sébastien Haller, do Ajax, ou Christopher Nkunku, do Leipzig, como potenciais reforços do plantel no qual está Rafael Leão.