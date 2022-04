Em vias de vencer décima Ligue 1, PSG não vai adicionar estrela ao símbolo

Símbolo do PSG vai-se manter inalterado em 2022/23

PSG está em vias de alcançar o Marselha e o Saint-Étienne na lista de clubes com mais Ligues 1

O PSG pode garantir a conquista da décima Ligue 1 do palmarés esta quarta-feira, caso vença na visita ao Angers e o Marselha escorregue diante do Nantes.

A conquista do troféu vai colocar os parisienses num lote muito restrito de equipas que conquistaram uma dezena de campeonatos franceses, composto pelo Marselha e Saint-Étienne, e os regulamentos da prova permitem que o clube adicione uma estrela ao símbolo, mas de acordo com o Le Parisien, os dirigentes do PSG "não contemplam essa possibilidade".

Segundo a fonte, as produções das camisolas da equipa para a próxima temporada já se iniciaram e não existem quaisquer planos para adicionar a estrela ao símbolo, devido aos responsáveis do clube terem em vista fazê-lo apenas quando o PSG conquistar a primeira Liga dos Campeões.

