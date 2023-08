Em sete horas, foram vendidas 10 mil camisolas de Neymar na loja online do Al Hilal

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Camisolas de Neymar têm vendido como nunca se viu na loja oficial do Al Hilal, na Arábia Saudita.

Neymar foi oficializado como reforço do Al Hilal na terça-feira e, desde aí, a loja oficial do clube, na Arábia Saudita, tem recebido milhares de visitantes que querem comprar a camisola do internacional brasileiro.

"É a primeira vez que vejo algo assim. A loja esteve sempre cheia de gente até à hora do fecho, por volta da meia-noite", disse um dos funcionários à reportagem do jornal francês L'Équipe.

No site oficial do clube, foram encomendadas 10 mil unidades em apenas sete horas, revelou outro funcionário.

E houve quem fizesse muitos quilómetros para conseguir a camisola que custa 259 reais sauditas (63 euros). Mohammed e a esposa Manar fizeram perto de 700 quilómetros. "Compre a última camisola que havia do meu tamanho", contou Mohammed ao L'Équipe. "Se me dissessem há um ano que o Neymar viria para o Al Hilal, eu ia partir-me a rir. Mas agora espero que venham mais craques para cá", acrescentou.

"Os meus filhos ficaram loucos quando viram que a transferência era oficial. E 'obrigaram-me' a vir à loja comprar camisolas para eles [dois rapazes e duas raparigas]. Eu ainda não acredito que ele vai jogar pelo Al Hilal", contou outro visitante, Ahmed.