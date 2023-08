Em risco de falência, Mendy coloca casa à venda

Mansão do futebolista está avaliada em 5,7 milhões de euros. A dívida do francês será de mais de 900 mil euros.

Benjamin Mendy, lateral esquerdo que representava o Manchester City e agora assinou pelo Lorient, depois de quase dois anos preso, colocou à venda a casa que tem em Inglaterra, avaliada em cerca de 5,7 milhões de euros. E o motivo? Evitar a bancarrota.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, o internacional francês, que foi absolvido de todas as acusações de violação, tem dívidas no valor de perto de um milhão de euros.

De recordar que o Manchester City terá deixado de pagar o salário ao jogador quando este foi acusado de violação e, posteriormente, esteve detido. Mendy reclama, agora, um valor próximo dos 11 milhões de euros de salário desde agosto de 2021.