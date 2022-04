Em protesto, claque do Barcelona não marca presença na receção ao Cádiz

Na quinta-feira, o Barcelona foi eliminado da Liga Europa ao perder por 3-2 com o Eintracht Frankfurt. Mas mais polémico do que o resultado foi ver o Camp Nou repleto de adeptos alemães, criando um ambiente em que mais pareciam ser os espanhóis a jogar fora de casa.

A eliminação do Barcelona da Liga Europa e, especialmente, o que aconteceu nas bancadas do Camp Nou, com cerca de 30 mil adeptos do Eintracht Frankfurt a "invadirem" a casa dos culé, continua a provocar "consequências".

A claque "Grada d'Animació", afeta aos blaugrana, anunciou que, em protesto com o que sucedeu, não vai marcar presença no jogo desta segunda-feira frente ao Cádiz.

Em comunicado, o grupo de adeptos fala "na maior infâmia" que aconteceu em Camp Nou e de um dia que "ficará marcado para sempre". "Foi uma invasão anunciada há semanas", dizem.

Durante o jogo de quinta-feira frente aos alemães, ao intervalo, a Grada d'Animació abandonou o local onde habitualmente estes adeptos se situam nas bancadas e só regressou aos 55 minutos de jogo.