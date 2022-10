"Em Paris, agora é Messi quem ganha jogos. Ele é que faz a diferença"

Declarações de um antigo selecionador francês.

Nove golos e dez assistências em 15 jogos demonstram que Messi está a protagonizar uma grande temporada ao serviço do PSG. O astro argentino mereceu, por isso, bastantes elogios por parte de Raymond Domenech, antigo jogador que também desempenhou as funções de selecionador francês.

"Para mim, Messi é o jogador mais maravilhoso que já vi jogar. É capaz de fazer tudo aquilo que não se via. Há jogadores que fazem coisas interessantes, mas quando vejo Messi a jogar, estou à espera do que ele pode fazer e consegue sempre fazer algo nunca antes visto. É o único jogador assim. Maradona também o era", afirmou em entrevista ao jornal Olé.

"No PSG temos três jogadores que podem ser campeões do mundo este ano. Messi, Neymar e Mbappé. Um dos três pode ganhar, mas o melhor de todos, neste momento, é Messi. Se Messi ganhar o Mundial, ficarei feliz. Depois do Barcelona, Messi teve um ano complicado, mas agora está a fazer o mesmo que fazia há quatro anos. É o jogador do PSG. Em Paris, agora é Messi quem ganha jogos. Ele é quem faz a diferença. O Mbappé pode fazer jogos muito bons, mas quem dá algo de diferente é Messi. Sempre", comparou.