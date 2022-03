Em noite de homenagens, Everton confirmou favoritismo e passagem aos quartos da Taça de Inglaterra

Everton, do escalão máximo do futebol inglês, apenas chegou à vantagem na segunda parte, com dois golos do venezuelano Salomon Rondon, aos 57 e 84 minutos, frente à equipa que milita no quinto escalão

O Everton venceu hoje o Boreham Wood por 2-0, em jogo dos oitavos de final da Taça de Inglaterra, e vai agora defrontar o Crystal Palace na fase seguinte da competição.

O Everton, do escalão máximo do futebol inglês, apenas chegou à vantagem na segunda parte, com dois golos do venezuelano Salomon Rondon, aos 57 e 84 minutos, frente à equipa que milita no quinto escalão.

A equipa do internacional português André Gomes, que não esteve na ficha de jogo, vai agora defrontar o Crystal Palace nos quartos-de-final da Taça de Inglaterra, fase que conta ainda com Middlesbrough, Chelsea, Southampton, Manchester City e Liverpool.

Apenas falta conhecer um dos apurados para os "quartos", que vai sair do confronto entre o Nottingham e o Huddersfield.