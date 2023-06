"Em miúdo sempre apoiei a Juventus. Gostaria de jogar lá"

Nicolò Zaniolo, que saiu a mal da Roma, olha para a vecchia signora como uma possibilidade real

Nicolò Zaniolo era, até há uns meses, uma das grandes esperanças da Roma. O italiano saiu do clube da capital a mal para o Galatasaray e, agora, fala da Juventus como um desejo para o futuro.

"Sinto-me bem em Istambul e estou a jogar na Liga dos Campeões. Por isso, se surgir uma boa oportunidade para o Galatasaray e para mim, no final de agosto, vamos pensar nisso. Estou aberto a tudo. A começar pela possibilidade de não me mudar e ficar no Galatasaray, onde estou a jogar muito bem. Sim, a Juve é a Juve, mesmo sem a Liga dos Campeões e as taças internacionais. Quando era miúdo, sempre apoiei a Juventus. Gostava de jogar na Juventus", informou o internacional italiano.

Contratado pelo Galatasaray na reabertura do mercado, Zaniolo assinou um contrato com o clube turco até ao verão de 2027.