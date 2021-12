Em mau momento no Atlético de Madrid, Suárez desperta interesse do Brasil e da MLS

O avançado uruguaio está há oito jogos sem marcar pelo Atlético.

Luis Suárez vive um momento delicado no Atlético de Madrid. O internacional uruguaio fechou o ano com uma crise de golos incomum para a sua carreira. Já não marca há oito jogos e, além disso, ainda vive dias de atrito com o treinador Diego Simeone. Substituído no jogo com o Sevilha, atirou "Idiota de merda, sempre o mesmo...".

Resultado: acabou novamente substituído no jogo seguinte, com o Granada. Desta vez, saiu calado. Silêncio total também sobre os rumores de mercado. Suárez termina o contrato com a equipa madrilena na próxima temporada. A partir de 1 de janeiro já pode assinar um contrato com outro clube e sair de graça.

Pretendentes não faltam. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o avançado gostaria de experimentar a experiência de jogar nos Estados Unidos, na MLS . O Inter Miami, de David Beckham, estaria atento à situação. Outro clube interessado, segundo o "UOL", seria o Corinthians, do Brasil, que quer uma equipa forte para jogar a Libertadores.

Sem marcar desde 7 de novembro passado, contra o Valência, Suárez tem um total 414 minutos de jejum de golos. Desde que chegou ao Atlético, nunca ficou tanto tempo sem marcar. Enquanto não define o destino, terá a oportunidade de reencontrar os golos apenas no dia 2 de janeiro, diante Rayo Vallecano.