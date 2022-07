"Em Manchester, Pogba sofreu com a pressão de ter de justificar os 105 milhões investidos nele"

Andrea Barzagli, antigo companheiro de equipa do médio na Juventus, garantiu que o regresso de Pogba a Turim é uma movimentação inteligente da Vecchia Signora

Apesar de ainda não ser oficial, é um dado garantido que Paul Pogba representará as cores da Juventus em 2022/23, depois de ter terminado uma passagem de seis temporadas no Manchester United, onde nunca conseguiu ser uma figura consensual.

Este domingo, Andrea Barzagli, antigo central que partilhou balneário com o médio francês na sua primeira passagem pela Juventus, que antecedeu a mudança para Old Trafford no verão de 2016, a troco de 105 milhões de euros, saiu em defesa de Pogba.

"Em Manchester, ele sofreu com a pressão de ter de justificar os 105 milhões investidos nele. De fora, não consegues ter a noção da pressão que um rapaz novo tem de aguentar quando as expectativas nele são muito elevadas. Se és um jogador que marca 60 golos por ano, ok, mas caso contrário é complicado mostrares que vales 105 milhões", começou por defender, em declarações ao Tuttosport.

Barzagli prosseguiu, considerando que o regresso de Pogba a Turim é uma boa jogada por parte da Juventus, uma vez que o médio de 29 anos está familiarizado com o clube e terá o desejo de retomar uma curva ascendente na sua carreira.

"Ele terá um desejo enorme de voltar ao seu melhor e vencer. Para a Juventus, é um excelente negócio. Pogba é um jogador de classe mundial e já jogou pela Juventus, sabe o que é vestir esta camisola e sabe o significado de vencer. Ele traz personalidade, qualidade, golos e assistências. Para ele, o mais importante é aquela mistura de personalidade e qualidade que tem vindo a decrescer nos últimos anos", finalizou Barzagli.

Na primeira passagem pela Juventus, que durou de 2012 a 2016, o internacional francês registou 34 golos em 178 jogos e levantou nove troféus, com destaque para quatro Series A consecutivas.

Em Old Trafford, Pogba chegou pela mão de José Mourinho mas nunca conseguiu ser um figura unânime para os adeptos do United, muito por causa de falta de regularidade, problemas físicos e também distrações extra futebol.

Na época transata, apontou um golo e nove assistências em 21 partidas realizadas pelos red devils.