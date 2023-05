Em jogo de três penáltis, Leeds e Newcastle não foram além do ponto

Bamford falhou uma grande penalidade e o 2-0, antes de Wilson operar a reviravolta na marca dos 11 metros. No fim, ficou tudo empatado a dois, num resultado que deixa o Leeds numa posição muito frágil

Num jogo emocionante, Leeds e Newcastle abriram as hostilidades da jornada da Premier League, com um empate a dois que deixa a equipa de Elland Road em posição de descida e, possivelmente, numa situação ainda pior.

O Leeds entrou a ganhar, depois do golo de Ayling. Bamford falhou uma grande penalidade e Wilson, na marca dos 11 metros, operou a reviravolta, antes do empate final de Kristensen, ao minuto 79.

Com este resultado, o Newcastle pode acabar a jornada a partilhar o terceiro lugar com o Manchester United. Mais importante do que isso, a equipa de St James Park mantém os quatro pontos de vantagem em relação ao Liverpool, que é quinto. O Leeds pode cair para penúltimo e, essencialmente, acabar a jornada a quatro pontos da salvação, quando ainda pode disputar seis.