Em Itália dizem que Benfica e FC Porto estão atentos ao goleador do Basileia

Arthur Cabral é brasileiro e cumpre a terceira época na Suíça.

Arthur Cabral, avançado brasileiro dos quadros do Basileia, é apontado em Itália como sendo um jogador que suscitou a atenção de Benfica e FC Porto. O jornal "Corriere dello Sport" escreve que o Milan está na peugada ao jogador de 23 anos, mencionando igualmente o suposto interesse de águias e dragões.

Cabral está na terceira temporada na Suíça, sempre com registos bastante interessantes. Na época atual, leva 22 golos marcados em 21 jogos realizados, depois de nas anteriores ter totalizado 38 remates certeiros.

No Brasil deu-se a conhecer no Ceará, de onde saiu para o Palmeiras, antes de se aventurar no futebol europeu. Tem contrato com o Basileia até 2023.