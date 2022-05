Em Itália garantem que a Juventus já definiu sucessor de Dybala

Imprensa italiana avança que Luis Muriel é o nome escolhido para render o argentino em Turim

De acordo com a Gazzetta dello Sport, a Juventus já definiu o sucessor de Paulo Dybala, cuja saída foi anunciada pelo próprio no domingo, no ataque de Turim em 2022/23: Luis Muriel.

O prestigiado jornal italiano avança esta segunda-feira que o avançado da Atalanta reúne as características indicadas, no entender do clube, para substituir o dianteiro argentino, devido a já ter vários anos de carreira na Serie A e poder atuar em várias posições no último terço.

O colombiano, de 31 anos, tem contrato com o emblema de Bérgamo até 2023, mas a mesma fonte avança que o jogador estará empolgado para rumar a Turim, uma vez que esta poderá ser uma das últimas oportunidades que terá na carreira para representar um gigante europeu.

Uma dupla que se mantém com o futuro indefinido no ataque da Juve é a composta por Álvaro Morata e Moise Kean, avançados emprestados, respetivamente, pelo Atlético de Madrid e Everton, cuja continuidade nos bianconeri ainda é possível, devido a ambas as cedências incluírem opções de compra.

Muriel cumpre a terceira época consecutiva na Atalanta, tendo registado 14 golos e nove assistências em 39 jogos até ao momento.