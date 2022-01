Em Itália falam em possível destino surpresa para Diego Costa

Avançado está livre depois de ter deixado o Atlético Mineiro.

Diego Costa deixou o Atlético Mineiro e desde então vários têm sido os clubes associados ao avançado espanhol.

Depois de Corinthians e Barcelona, agora surge um novo potencial e surpreendente interessado em Itália. De acordo com o "Serie A News", Walter Sabatini, diretor desportivo da Salernitana tentará a contratação do jogador.

O jogador está livre depois de rescindir com o campeão brasileiro e o clube italiano, último classificado da Serie A, pretenderá a contratação do avançado na tentativa de ainda conseguir assegurar a permanência no principal escalão do futebol italiano.