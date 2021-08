Em Itália é notícia uma reunião no PSG: "Quero ir para o Real Madrid, não renovo"

Mbappé tem apenas mais uma época de contrato com o PSG

De acordo com o jornal italiano "Gazzeta dello Sport", Mbappé mantém a firme intenção de defender o emblema do Real Madrid.

Desde a chegada de Lionel Messi ao PSG, não são poucas as notícias que dão conta de uma possível saída do avançado Mbappé da equipa de Paris. Esta quinta-feira foi a vez do jornal "Gazzeta dello Sport" trazer uma nova informação: o astro francês pediu pessoalmente ao presidente Al-Khelaifi para deixar o clube. "Quero ir para o Real Madrid, não renovo", terá dito.

O jornal italiano afirma que Mbappé que mesmo jogar no Real Madrid, que por sua vez estaria apenas a esperar a venda de Odegaard para apresentar uma oferta ao PSG. Na semana passada, a rádio espanhola Cadena SER afirmou que o Real Madrid iria oferecer 120 milhões de euros pelo francês.

Seria a mesma política que foi usada para assinar com Hazard em 2019, um ano antes de seu contrato com o Chelsea terminar. O belga custou 100 milhões de euros. Mbappé tem mais um ano de contrato, até 2022, mas o PSG não parece estar disposto a vendê-lo neste verão, correndo o risco de ver o internacional francês sair a custo zero.