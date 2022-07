Em Itália dizem que médio descartado pelo PSG poderá estar a caminho da Roma

A Imprensa italiana avança que Gini Wijnaldum foi oferecido pelo PSG ao Milan e à Roma, mas só a equipa comandada por José Mourinho estará a equacionar a sua chegada, por empréstimo

Depois de uma temporada onde foi bastante utilizado (38 jogos), mas não conseguiu convencer no PSG, Gini Wijnaldum poderá ser orientado por José Mourinho na próxima temporada.

Assim o diz o jornal italiano Gazzetta dello Sport, que avança este domingo que o internacional neerlandês, de 31 anos, é uma peça descartada no campeão francês e terá inclusive sido oferecido ao Milan e à Roma, com a segunda a estar a ponderar a sua chegada.

A concretizar-se, a mudança do médio, que também representou o Feyenoord, PSV, Newcastle e o Liverpool na carreira, vai ser executada por via de um empréstimo com uma opção de compra fixada em 20 milhões de euros, sendo que metade do salário do jogador seria paga pelo PSG.

Ainda segundo a mesma fonte, José Mourinho vê com bons olhos a vinda de Wijnaldum para a Roma.

Na época passada, Wijnaldum, que foi contratado pelo PSG no verão do ano passado a custo zero, depois de cinco temporadas em Anfield, registou três golos e três assistências na capital francesa.