Em Itália avançam com três hipóteses para o futuro de Chiellini

Central de 37 anos tem contrato com a Juventus por mais uma época.

Com contrato válido com a Juventus até 2023, Giorgio Chiellini não irá assinar um novo acordo com o clube de Turim e, segundo a imprensa italiana, são três as opções para o futuro do experiente central de 37 anos.

De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", uma retirada do futebol, uma aventura no campeonato dos Estados Unidos e a integração na estrutura diretiva da Juventus são as opções em cima da mesa.

Chiellini representa a Juventus desde 2005/06, após passagens por Livorno e Fiorentina. Tem um Europeu, nove campeonatos, cinco Taças de três Supertaças no currículo.