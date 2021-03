Em Inglaterra revelam quanto quer receber Mbappé para assinar novo contrato

Uma das figuras chave do PSG pede uma fortuna para renovar pelo PSG ou assinar por outro clube.

Kylian Mbappé é uma das principais figuras do PSG e do futebol mundial e tem visto o seu futuro ser alvo de vários rumores há já bastante tempo. Se a renovação com o emblema francês parece não conhecer grandes avanços, o nome do Real Madrid continua a ser bastante associado ao internacional francês. Mais recentemente, a Imprensa internacional juntou ainda o Manchester City e o Liverpool à lista de interessados.

No entanto, na segunda-feira, o "Daily Mail" garantiu que os citizens não entrarão na luta pelo craque francês, porque não pretende ultrapassar o teto salarial da equipa para satisfazer as intenções do avançado: aproximadamente 700 mil euros por semana, algo como 35 milhões de euros por ano.

De acordo com o "Daily Mail", estes são os valores pedidos por Mbappé, seja para renovar pelo PSG ou para assinar por outro clube, pelo que o francês não tem pressa em ver o futuro definido.