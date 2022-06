Em Inglaterra revelam aquele que será o salário de Darwin no Liverpool

Avançado receberá mais do que o companheiro de equipa Virgil van Dijk, mas bastante menos do que Erling Haaland, reforço do Manchester City.

Darwin Núñez trocou o Benfica pelo Liverpool, transferência ainda só oficializada pelas "águias", na madrugada de segunda-feira. Em Inglaterra, mais concretamente o "Times", revela aquele que será o salário do internacional uruguaio nos "reds".

De acordo com o referido órgão de comunicação social, o avançado de 22 anos irá auferir cerca de 163 mil euros por semana, superando os 650 mil euros por mês e aproximando-se dos oito milhões de euros anuais.

O valor é mais alto do que o do companheiro de equipa Virgil van Dijk, mas drasticamente mais baixo do que o de Erling Haaland, reforço do Manchester City, que será o jogador mais bem pago da Premier League: 500 mil euros por semana.