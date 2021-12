Em Inglaterra indicam dois desejos de Klopp para o ataque do Liverpool

Jarrod Bowen, avançado do West Ham

Treinador alemão quer mais opções para o setor ofensivo para fazer face às ausências de Salah e Mané.

Tudo indica que o Liverpool irá investir no mercado de inverno para reforçar o ataque da equipa. Com Salah e Sadio Mané, duas das principais figuras da equipa, a caminho da Taça das Nações Africanas, que se disputa em janeiro, Jurgen Klopp pretende mais opções para o setor ofensivo, segundo escreve a imprensa inglesa.

De acordo com o "Liverpool Echo", Raphinha e Jarrod Bowen são dois dos nomes bem cotados em Anfield. O primeiro, brasileiro de 25 anos que em Portugal representou V. Guimarães e Sporting, alinha no Leeds, com oito golos apontados em 16 jogos desta época.

Jarrod Bowen, por seu lado, joga no West Ham e na atual temporada leva cinco remates certeiros em 26 partidas. Tal como Raphinha, tem 25 anos.