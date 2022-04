Em Inglaterra garantem: futuro de Jurgen Klopp já está resolvido

Treinador alemão terá acordado a renovação contratual até 2026.

Esta quinta-feira demos conta, com base na imprensa inglesa, que o Liverpool pretende renovar com Jurgen Klopp, mas há novos avanços sobre o tema. Escreve o "The Athletic" que as partes já acertaram um vínculo válido até 2026, acrescentando dois anos ao atual contrato.

Klopp ficará, assim, ligado aos "reds" até 2026, num "casamento" que teve o início em 2015/16. Já venceu um campeonato, uma Champions, uma Supertaça e um Mundial de Clubes pelo Liverpool, tendo conquistado, já esta temporada, a Taça da Liga. A equipa venceu o Villarreal por 2-0 e está em boa posição para voltar a discutir o título europeu, lutando ainda pela Taça de Inglaterra - irá disputar a final com o Chelsea - e campeonato.

Recorde-se que, há cerca de um ano, o treinador falou sobre a forte possibilidade de deixar o Liverpool em 2024. Na altura, referiu que podia tirar um ano sabático e deu conta da intenção de viajar até ao México.