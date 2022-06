Em Inglaterra falam em "frustração" de Mikel Arteta com a posição do Arsenal no mercado

Técnico gunner teme que a contratação de Gabriel Jesus caia por terra

O Daily Mail assegura esta sexta-feira que Mikel Arteta está ficar progressivamente "frustrado" com a "indecisão" do Arsenal no mercado de transferências.

Segundo a fonte, todas os alvos no defeso têm de receber a aprovação da administração do clube antes de as negociações começarem, o que tem atrasado o ataque do Arsenal a nomes como o de Gabriel Jesus.

O avançado brasileiro foi dado como transferível pelo Manchester City há cerca de dois meses mas o Arsenal, que demonstrou imediatamente interesse no jogador, ainda não igualou a quantia pedida pelos cityzens - cerca de 58 milhões de euros.

O treinador espanhol teme que a demora em chegar a acordo com o City resulte em que outro clube assegure a contratação do dianteiro de 25 anos, que estará no radar do Chelsea, Tottenham e Real Madrid.

