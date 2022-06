Em Inglaterra dizem que Salah ainda pode sair do Liverpool e indicam o preço

Egípcio tem apenas mais uma época de contrato.

O tempo passa e não surge qualquer novidade sobre uma eventual renovação de contrato entre Mohamed Salah e Liverpool. O tema merece amplo destaque este sábado por parte do jornal The Sun, que assegura que os reds podem deixar partir o egípcio a troco de cerca de 70 milhões de euros.

O jogador de 30 anos vai entrar na última temporada de contrato e, por isso, o vice-campeão europeu e inglês pode vir a perder um dos craques da equipa sem qualquer contrapartida financeira.

Salah foi durante muito tempo apontado ao Real Madrid e o clube merengue, a julgar pelas informações, continuará atento à situação. Isto apesar de as declarações do jogador africano antes da final da Champions não terem caído muito bem no Santiago Bernabéu.

Na memória está também a atitude de Modric para com Salah depois de o Real Madrid alcançar mais um título europeu, em maio passado.