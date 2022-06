Ingleses garantem que Ousmane Dembélé é uma prioridade de Tuchel

Extremo francês está em vias de terminar contrato com o Barcelona

De acordo com Florian Plettenberg, jornalista da Sky Sports, Ousmane Dembélé é uma "prioridade" de Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, para este mercado de verão.

Prestes a terminar contrato com o Barcelona, onde Xavi ainda acredita conseguir convencer o extremo francês a renovar, Dembélé tem o futuro em aberto e uma decisão a tomar.

Por um lado tem a opção de continuar em Camp Nou, depois de cinco épocas onde os problemas físicos e o comportamento por vezes pouco profissional impediram uma maior regularidade dentro das quatro linhas.

Outra opção será a de integrar a custo zero o Chelsea de Tuchel, que era quem estava no comando técnico do Dortmund quando o internacional francês de 25 anos registou a melhor época da carreira (10 golos e 20 assistências em 49 jogos) e convenceu o Barcelona a avançar para a sua contratação, no verão de 2017.