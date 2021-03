Em Inglaterra dizem que o Real Madrid pretende "roubar" joia ao Manchester City

Liam Delap, avançado do Manchester City

Emblema merengue terá avançado da formação dos citizens debaixo de olho.

O Real Madrid estará de olhos postos em Liam Delap, uma das grandes joias da formação do Manchester City, avança o Daily Star esta segunda-feira.

De acordo com as mesmas informações, o emblema merengue segue atentamente a evolução do avançado de 18 anos, que esta temporada leva já 20 golos em 15 jogos realizados pela equipa de reservas dos citizens.

A mesma publicação diz ainda que o Real Madrid já terá mesmo iniciado contactos com os representantes do jovem, de forma a aproximar as partes.

Liam Delap, filho de Rory Delap, antigo jogador do Stoke City, estreou-se pela equipa principal dos citizens no início da época, na Taça da Liga, frente ao Bournemouth, precisando de apenas 18 minutos para marcar o primeiro golo ao serviço da formação comandada por Pep Guardiola.