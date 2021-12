Em Inglaterra dizem que Cavani pretende rumar ao Barcelona

Internacional uruguaio pretenderá representar o emblema "blaugrana" antes de terminar a carreira.

Edinson Cavani, jogador do Manchester United, tem sido um dos nomes apontados ao Barcelona depois da paragem de Aguero, devido a uma arritmia cardíaca. Tendo anteriormente sido noticiado o alegado interesse do emblema "blaugrana" no avançado, desta feita afirmam que o internacional uruguaio pretende mesmo rumar a Espanha.

De acordo com o "The Times", Cavani deixará os "red devils" no verão e gostaria de integrar a formação agora comandada por Xavi. Ainda de acordo com as informações do diário britânico, o avançado ambiciona jogar no Barça antes de terminar a carreira. Além disso, acredita poder manter-se na elite do futebol durante pelo menos mais dois anos.

A concretizar-se, a transferência deverá acontecer apenas no verão, numa altura em que o uruguaio chegaria livre a Espanha.