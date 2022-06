Em Inglaterra avançam contactos entre Luis Suárez e um velho conhecido

Segundo o The Athletic, Luis Suárez está a negociar com o Aston Villa

Luis Suárez é um jogador livre no mercado, após ter completado duas épocas no Atlético de Madrid e, esta quarta-feira, o jornal The Athletic avança que o experiente avançado de 35 anos está em contacto com Steven Gerrard, antigo companheiro de equipa no Liverpool e atual técnico do Aston Villa.

Em cima da mesa estará a hipótese de o dianteiro ingressar nos villans, o que significaria um reencontro não só com Gerrard, mas também com Philippe Coutinho, com quem se cruzou em Anfield.

O goleador uruguaio terá várias ofertas em cima da mesa e deverá comunicar o próximo destino em breve.

Recorde-se que o dianteiro representou o Liverpool entre 2011 e 2014, tendo efetuado 82 golos em 133 jogos e conquistado uma Taça da Liga inglesa.

Na última temporada no Atlético de Madrid, Suárez marcou 13 golos e duas assistências em 45 jogos disputados.