Em Inglaterra apontam um possível destino para Luis Suárez

Avançado uruguaio vai deixar o Atlético de Madrid e pretende continuar na Europa.

Luis Suárez vai deixar o Atlético de Madrid ao fim de duas temporadas ao serviço do emblema "colchonero". O futuro do avançado é ainda uma incógnita, apenas com a certeza de que o desejo do jogador é continuar na Europa, como revelou recentemente o internacional uruguaio à "SER".

Pois bem, em Inglaterra, mais concretamente o "Telegraph", afirma esta sexta-feira que o Aston Villa, de Steven Gerrard, estará a considerar a possibilidade de contratar o jogador de 35 anos.

Luis Suárez pretende jogar uma última temporada ao mais alto nível, também tendo em vista o Mundial'2022 do Catar, que irá disputar-se entre novembro e dezembro, pelo que o Aston Villa será uma das suas grandes alternativas.

De recordar que Suárez e Steven Gerrard, agora treinador do Aston Villa, foram companheiros no Liverpool, entre 2011 e 2014, algo que poderá pesar na decisão do uruguaio a favor do emblema inglês.