Em Inglaterra apontam os fatores que estarão a afastar Conte do Manchester United

Treinador italiano tem sido constantemente apontado à sucessão de Ole Gunnar Solskjaer, caso o norueguês abandone o comando técnico dos "red devils".

Antonio Conte tem sido um dos nomes mais associados ao comando técnico do Manchester United, caso Ole Gunnar Solskjaer, cujo trabalho tem sido bastante questionado nos últimos tempos, abandone o cargo.

Ao treinador italiano parece seduzir-lhe a ideia, desde que lhe seja prometida uma equipa que possa lutar pela Liga dos Campeões, o seu principal objetivo.

No entanto, de acordo com informação do "Daily Star", da qual fazem eco vários meios de comunicação britânicos, os "red devils" terão esfriado o interesse no antigo treinador do Inter. O motivo? O salário e as condições pretendidas pelo técnico italiano. Conte desejaria algo como 21 milhões de euros por ano, num contrato até 2025.

Além disso, Conte pretenderia levar a sua equipa técnica para Old Trafford, com o custo adicional que tal implicaria, bem como levar a cabo outras alterações e implementar o sistema de 3x5x2 que habitualmente utiliza.