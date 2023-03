Em Inglaterra apontam os dois clubes interessados em Roberto Firmino

Avançado do Liverpool está em final de contrato e o empresário já confirmou que irá deixar o clube a custo zero no próximo verão.

Em final de contrato com o Liverpool e com o respetivo agente a já ter confirmado que irá sair do clube a curto zero no próximo verão, a imprensa inglesa avança que Roberto Firmino reúne dois interessados nos seus serviços: o Atlético de Madrid e o Inter.

Apesar de Marcus Thuram, avançado francês que também termina contrato com o Borussia Monchengladbach no final da época, ser o principal objetivo dos colchoneros para o próximo mercado, o internacional brasileiro, de 31 anos, também será uma opção em cima da mesa.

Ainda assim, a eventual vinda de Firmino para a capital espanhola está dependente do futuro de João Félix, que está emprestado sem opção de compra ao Chelsea e tem o futuro em aberto no verão.

Na presente temporada, a oitava em que representa os reds, Firmino soma dez golos e quatro assistências em 28 partidas disputadas até ao momento.