Em Inglaterra apontam o favorito ao cargo de treinador do Tottenham

Vincent Kompany estará na linha da frente.

Anunciada a saída de Antonio Conte do comando técnico, o Tottenham procura um nome para orientar a equipa, ao que tudo indica apenas na próxima temporada. O jornal The Sun escreve que Vincent Kompany é o favorito a ocupar o posto, depois de muita especulação em torno de Nagelsmann, agora livre no mercado depois do recente despedimento no Bayern.

O antigo defesa internacional belga é atualmente o treinador do Burnley, primeiro classificado do Championship, segundo escalão inglês. Iniciou o percurso como técnico no Anderlecht, onde deu os primeiros passos como futebolista profissional e também fechou a carreira.

Recentemente, Guardiola afirmou que Kompany irá, no futuro, comandar os citizens.