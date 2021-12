Em Inglaterra apontam dois fatores que aproximam Ten Hag do Manchester United

O treinador do Ajax é um dos favoritos a chegar ao Manchester United no final da temporada.

Equipa sensação da Liga dos Campeões com seis vitórias em seis jogos, o Ajax despertou o interesse nesta temporada não apenas pelos resultados, mas pelos títulos nacionais e o bom futebol apresentado. À frente da equipa está Erik ten Hag, treinador de 51 anos, que está na quinta temporada no clube neerlandês. E, talvez, a última.

Afinal, os rumores em torno do destino do de Ten Hag multiplicam-se. Indicado por Rúben Amorim há algumas semanas como nome ideal para substituir Ole Gunnar Solskjaer, o Manchester United parece ter ouvido o treinador português. Este domingo, o "Mirror" informou que os red devils têm interesse na contratação do treinador do Ajax.

Dois factores foram apontados pelo jornal inglês como essenciais para que o treinador tenha chamado atenção dos dirigentes do United: o poder de Ten Hag em recuperar e também revelar jogadores. Foi o técnico que cultivou talentos como Hakim Ziyech, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt e Donny van de Beek. Na equipa atual conta com jovens como Ryan Gravenberch, Jurrien Timber, Noussair Mazraoui e Devyne Rensch.

A habilidade do técnico em extrair o máximo de jogadores que não conseguiram brilhar na Premier League também chamou a atenção dos donos americanos do United. Sebastien Haller, Daley Blind, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Dusan Tadic e Maarten Stekelenburg estão todos em foco com Ten Hag em Amsterdão.