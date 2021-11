Em Inglaterra afirmam que Wolverhampton está de olho em médio do Manchester United

Neerlandês tem apenas cinco jogos disputados esta temporada pelos "red devils".

Donny Van de Beek chegou ao Manchester United em 2020, proveniente do Ajax. Depois de uma primeira temporada em que marcou um golo e fez duas assistências ao cabo de 36 jogos disputados pelos "red devils", esta temporada o internacional neerlandês tem passado despercebido, tendo alinhado em apenas cinco partidas do clube inglês. Por isso mesmo, uma solução tem vindo a ser procurada para o mercado de janeiro.

Depois de associado a clubes espanhóis, como o Barcelona, e italianos, bem como a Newcastle e Arsenal, da Premier League, desta feita o médio é apontado ao Wolverhampton de Bruno Lage.

De acordo com a Imprensa inglesa, os "wolves" estarão a seguir com atenção a situação do jogador de 24 anos que, recorde-se, custou um valor a rondar os 39 milhões de euros ao Manchester United.