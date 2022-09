Em inferioridade numérica, Palmeiras marcou e venceu o dérbi com o Santos

O Palmeiras triunfou em casa sobre o rival paulista Santos, por 1-0, em partida da 27.ª jornada do campeonato brasileiro, que continua a liderar de forma confortável.

Já em desvantagem numérica, depois da expulsão de Danilo, por uma entrada duríssima sobre Soteldo, aos 60 minutos, o Palmeiras acabou por marcar o golo da vitória, aos 77, por Merentiel.

Abel Ferreira acabou por ser expulso já nos descontos da partida, ao ver dois amarelos quase consecutivos por protestos.

Com este triunfo, o Palmeiras, passou a ter 57 pontos, mais nove do que o segundo Fluminense, que venceu o clássico com o Flamengo, por 2-1, passando a ter mais dois pontos do que o Internacional, que tem menos um jogo, e mais três do que o Fla.

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, não conseguiu aproveitar a derrota do Flamengo para subir provisoriamente ao terceiro lugar, ao perder com o América Mineiro, por 1-0.

Em Belo Horizonte, Juninho marcou o único golo da partida, aos 77 minutos, com o América a subir ao oitavo lugar, com 39 pontos, enquanto o Timão está em quinto, com 44 pontos.