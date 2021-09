Em França surgem as primeiras críticas a Lionel Messi: "Está a murchar..."

Messi foi substituído no jogo com o Lyon e a imprensa francesa não deixou passar o momento em claro.

São apenas três jogos com a camisola do PSG, mas para o jornal Le Parisien o suficiente para decretar acerca Messi: "Ele está a murchar". As primeiras críticas ao astro argentino surgem após o jogo com o Lyon, no último domingo, quando o avançado acabou substituído pelo treinador Mauricio Pochettino no minuto 76.

O Le Parisien, praticamente boletim oficial da equipa parisiense, intitulou Messi como "intermitente" após o ex-Barcelona não ter conseguido brilhar frente ao Lyon. O argentino ainda não se estreou a marcar pela equipa francesa.

"Messi está a murchar. A sua cabeça está cada vez mais baixa, ele anda e não pesa mais no jogo", destacou o Le Parisien.

De acordo com Pochettino, a saída de Messi do jogo do campeonato francês não aconteceu por razões técnicas, mas por causa de um desconforto no joelho esquerdo que acompanha o jogador de 34 anos desde o Venezuela-Argentina, realizado no dia 3 de setembro.