Em França revelam os detalhes do contrato de Messi com o PSG

Jornal L'Équipe avança que argentino vai receber 110 milhões de euros por três anos de contrato.

Lionel Messi está a receber um salário astronómico para defender o PSG. Os detalhes do contrato da estrela argentina com a equipa francesa foram revelados este sábado pelo jornal L'Équipe. O antigo ídolo do Barcelona vai receber no novo clube 110 milhões de euros líquidos por três temporadas, em caso de cumprimento de todo o contrato, que se divide em dois anos fixos e um terceiro opcional.

O jornal francês explica que os valores seriam distribuídos da seguinte forma: 30 milhões de euros líquidos no primeiro ano e, nos dois seguintes, mais 40 milhões por época. O L'Équipe garante também que o salário do astro argentino é idêntico ao de Neymar, mas superior ao de Mbappé, que rejeitou até ao momento a renovação contratual.

Outra informação do diário desportivo é a respeito da forma do pagamento do salário de Messi. Dos 30 milhões de euros, um milhão é pago em criptomoedas, um acordo publicitário do PSG com a "Crypto.com", que permite ao clube francês gerar rendimento.