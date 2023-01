Em França garantem que Zidane recusou três seleções, entre elas a de Portugal

Treinador estaria apostado em liderar a seleção francesa, mas Deschamps renovou este fim de semana.

O jornal francês "L"Équipe" noticiou que Zidane - que tem sido cortejado pelo Al Hilal - recusou propostas para treinar Portugal, Estados Unidos e Brasil por estar determinado a orientar a França, cenário que perdeu força com a renovação de Deschamps até 2026.

Três vezes vencedor da Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid, o técnico francês de 50 anos está livre no mercado desde que deixou o clube merengue no final de 2020/21.

No que toca à seleção portuguesa, o The Athletic assegura que a FPF chegou já a um acordo com Roberto Martínez, que deixou o comando da Bélgica após o Mundial do Catar.